Terracina, ex catechista condannato per violenza sessuale su minori

Il 36enne Bruno Palmacci, l’ex catechista della Parrocchia de Santissimo Salvatore di Terracina, accusato di atti sessuali con due minorenni è stato condannato a 7 anni dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina.

Nel corso della sua requisitoria, il pubblico ministero Martina Taglione aveva chiesto una condanna di 6 anni e 4 mesi di reclusione, il giudice ha invece concluso con 7 anni. Per Palmacci l’interdizione perpetua dai pubblici uffici è una provvisionale per minorenne da 30mila euro. Il risarcimento civile concesso a tutte e tre le parti civili: le due coppie di genitori delle due minorenni e l’associazione “Rete Solidale”. Dopo aver scontato la pena, il Gip ha disposto una ulteriore misura di sicurezza: per due anni l’uomo non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle due vittime. L’inchiesta era nata dalla denuncia di un genitore dopo che la figlia gli aveva confidato di essere stata oggetto di violenza sessuale da parte dell’uomo. Nel corso dell’indagine della Polizia di Terracina era emerso che anche un’altra ragazza era stata oggetto di identiche attenzioni sessuali da parte dell’uomo, con lo stesso modus operandi. Palmacci si trova agli arresti domiciliari.