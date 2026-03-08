Terracina, fa l’incidente ubriaco e viene denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato a piede libero un giovane di 25 anni residente in città, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza di sostanze.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 febbraio, quando il ragazzo era alla guida di un’auto in suo uso. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Nel corso degli accertamenti, il conducente è stato accompagnato in una struttura sanitaria per essere sottoposto agli esami tossicologici previsti dalla normativa.

I risultati delle analisi di laboratorio, arrivati nei giorni successivi, hanno evidenziato che il 25enne si trovava alla guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol al momento dell’incidente.

Per il giovane è quindi scattata la denuncia in stato di libertà.