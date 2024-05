Terracina, Falcone e legalità: in piazza la teca della “Quarto Savona 15”

Una giornata all’insegna della legalità per commemorare le vittime delle stragi di mafia e per celebrare la figura della mamma. L’appuntamento è per venerdì a Terracina dove avrà luogo l’evento dal nome ” Io Donna, Io Mamma, Noi CAPACI”.

Una cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Terracina in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo LIBERTAS di Latina con il Patrocinio del Comune di Terracina, che porterà sul territorio cittadino la teca che custodisce i resti della “Quarto Savona 15” , la Croma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo e che sarà esposta durante tutto l’arco della giornata.

Si tratta di un ritorno sul territorio Pontino, la prima esposizione infatti risale al novembre del 2019, quando la “Quarto Savona 15” fece tappa a Latina.

A rimuovere il telo che copre la Teca ci sarà come di consueto Tina Montinaro, vedova del caposcorta Antonio, in una cerimonia ufficiale che avrà luogo alla presenza della cittadinanza, delle Autorità Provinciali e di una rappresentanza del personale della Polizia di Stato.

Durante l’evento saranno inoltre presenti in Piazza anche la Lamborghini della Polizia di Stato e il Camper Azzurro della Polizia Stradale, una vera e propria aula itinerante dotata di una sala multimediale in cui gli agenti della Polizia Stradale saranno a disposizione dei cittadini ed in particolare dei più piccoli per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi.

Obiettivo della “Giornata della legalità” è quello di raccontare la storia di chi viaggiava su quell’auto, i ragazzi della “Quarto Savona 15” (nome in codice della scorta), la storia di un viaggio, quello della croma blindata che il 23 maggio 1992, colpita in pieno dalla deflagrazione del tritolo, fu ritrovata nel tardo pomeriggio di quel giorno distrutta in un uliveto a diverse centinaia di metri di distanza dal luogo dell’attentato.

La storia di questo viaggio è la storia di un percorso che non finisce sotto il tritolo ma che continua ancora oggi grazie all’impegno della Polizia di Stato e di Tina Montinaro, che ha permesso a quell’auto di non fermarsi, ma di percorrere ulteriori chilometri in tutto il Paese per affermare il valore della memoria e dell’impegno contro la criminalità organizzata.

“La Quarto Savona Quindici” rappresenta un monito perenne per non dimenticare la strage di Capaci e tutte le vittime innocenti delle mafie.

L’evento terminerà in serata, quando presso la Chiesa di Santissimo Salvatore, antistante la Piazza, alle ore 19.00 avrà luogo il “Gran Concerto della Banda Musicale” città di Terracina, cui sarà invitata a partecipare tutta la cittadinanza.