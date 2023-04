Terracina, FdI: Minutillo:”Puntiamo ad essere il primo partito”

Fratelli d’Italia ha presentato la sua lista, unitamente al programma della coalizione di Centrodestra, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Giannetti. “Abbiamo lavorato intensamente – afferma Pierpaolo Marcuzzi, membro del direttivo del partito e delegato, insieme a Federica Saviani, della composizione e presentazione della lista – per allestire una squadra forte e compatta. Pensiamo di esserci riusciti, coniugando la presenza di numerose novità importanti, che portano freschezza e aggiungono competenza, con figure storiche del partito qui a Terracina, ricche di esperienza. Siamo molto soddisfatti e molto fiduciosi nel fatto che Fratelli d’Italia possa ottenere un cospicuo consenso elettorale. A nostro avviso – prosegue Marcuzzi – ci sono alcuni fattori che ci fanno ben sperare. Innanzitutto la piena condivisione con gli amici di Lega e Forza Italia del candidato sindaco Francesco Giannetti, la scelta migliore per guidare la futura Amministrazione Comunale, professionista stimato, esperto delle dinamiche della Pubblica Amministrazione, persona capace di avere una visione di sviluppo della città dal punto di vista urbanistico, economico, sociale, culturale e ambientale. Francesco conosce la politica e conosce la macchina amministrativa, un connubio di competenze che ci rassicura sull’efficacia dell’azione amministrativa quando sarà eletto sindaco”.

“L’unità del Centrodestra – dichiara il coordinatore Fabio Minutillo – rappresenta un valore molto forte. Fratelli d’Italia di Terracina è consapevole ed è pronta ad assumersi la grande responsabilità di confermarsi come principale forza politica in città. Come è sempre accaduto, non intendiamo tirarci indietro davanti a una sfida che potrà determinare il destino di Terracina. Lo facciamo convinti della bontà delle nostre idee per creare sviluppo e benessere e con la certezza che la contemporaneità del governo della Nazione e della Regione Lazio costituirà un’occasione unica per consentire a Terracina di recuperare la centralità che merita in questo territorio, con buona pace di denigratori e catastrofisti di professione”.