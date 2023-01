Terracina, Fratelli d’Italia: Daniele Carlot entra nel partito

Fratelli d’Italia di Terracina si arricchisce di un altro importante contributo con l’ingresso di un esponente politico attivo e apprezzato da diversi anni per la sua attività sul territorio. Si tratta di Daniele Carlot. L’esponente politico di Terracina ha ufficialmente annunciato, insieme ai vertici locali del partito, di aderire a Fratelli d’Italia per condividere insieme un percorso che ha come obiettivi primari le imminenti elezioni regionali e amministrative, che coinvolgeranno anche lo stesso Comune di Terracina.

“Grazie a tutta la compagine di Fratelli d’Italia di Terracina per aver condiviso la mia volontà di aderire al partito – dichiara Carlot – in particolare all’onorevole Nicola Procaccini. Ritrovo tanti amici con cui ho avuto già modo di collaborare e con i quali intendo fare un percorso importante per il bene della nostra città. Ci mettiamo subito al lavoro per dare risposte ai cittadini e in vista degli importanti appuntamenti politici ed elettorali”.

“Do il mio benvenuto a Daniele Carlot nella famiglia di Fratelli d’Italia di Terracina – dichiara l’europarlamentare Nicola Procaccini – è un ingresso che mi rende particolarmente orgoglioso perché racconta di una comunità politica impegnata per il territorio e che con Daniele si arricchisce di un apporto importante in termini non solo di consensi ma di qualità della proposta e del lavoro politico”.

“Anche io come tutti sono felice di poter salutare l’arrivo di Daniele – afferma Emanuela Zappone, candidata alle regionali per Fratelli d’Italia – sono certa che potremo contare su un rapporto estremamente valido per il lavoro del partito e nell’interesse della nostra comunità”.

Il coordinatore di Fratelli d’Italia di Terracina, Fabio Minutillo, afferma: “Un ben arrivato a Daniele all’interno di una comunità politica di uomini e donne impegnata sul territorio e che con Daniele avrà uno strumento in più per attuare una azione politica di qualità”.

E anche Luca Caringi e Alessandra Feudi, da poco entrati nel partito di Giorgia Meloni, hanno voluto dare il loro benvenuto a Daniele Carlot, con cui, affermano, “abbiamo condiviso un percorso politico importante, ritroviamo un amico oltre che un esponente politico in grado di fornire un contributo di valore alla crescita della nostra città”.