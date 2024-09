Terracina, fuggono all’alt dei carabinieri: attrezzi da scasso in auto

Un normale controllo stradale ha preso una piega pericolosa quando un cittadino tunisino del 2002, alla guida della sua auto in quel di Terracina, ha finto di accostare alla segnalazione di alt da parte dei Carabinieri. Invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato cercando di investire un militare, che è riuscito a evitarlo con un balzo. Il conducente è stato inseguito per diversi chilometri, durante i quali ha compiuto manovre azzardate e pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. Dopo aver imboccato contromano una via centrale a velocità elevata, la fuga si è conclusa in una strada senza uscita, dove i militari sono riusciti a bloccare i fuggitivi.

Durante la perquisizione, si è scoperto che l’auto su cui viaggiavano era stata rubata pochi giorni prima a Latina. All’interno del veicolo, sono stati trovati strumenti da scasso come un piede di porco e una pinza taglia bulloni. Il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, insieme a un altro tunisino presente nell’auto, deferito per concorso in ricettazione e possesso di strumenti da scasso.