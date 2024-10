Terracina, fulmini sulla cupola: danni alla chiesa del Salvatore

Il violento temporale che si è abbattuto su Terracina ha avuto degli strascichi inattesi. In particolare momenti di apprensione si sono vissuti per la chiesa del Santo Salvatore di Terracina, colpita da una serie di fulmini che hanno provocato danni alla preziosa cupola.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, mentre il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice e la Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici Luisa Arcese hanno concordato la chiusura al pubblico dell’area dell’altare con la prima fila di banchi. Dall’amministrazione hanno annunciato l’immediata richiesta di intervento finanziaro d’urgenza della Regione Lazio e del MiC per manutenzione straordinaria dei luoghi di culto.