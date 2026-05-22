Terracina, fuoristrada investe dodicenne indiano: è in prognosi riservata

Grave incidente nella tarda mattinata di ieri a Terracina, in località La Fiora, dove un ragazzo di 12 anni indiano è stato investito da un fuoristrada mentre si trovava in sella alla sua bici elettrica.

L’impatto è avvenuto lungo la strada Lungo Pedicata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale diretta da Mauro Renzi, il giovane sarebbe stato centrato da un Defender per cause ancora in fase di accertamento.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. Il ragazzo, di origine indiana, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una lesione al fegato eseguito dall’équipe del professor Caronna.

L’operazione è riuscita e il 12enne è stato successivamente trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.