Terracina, furiosa lite in strada con l’ex compagna: arrestato un 47enne

E’ accaduto in una strada del territorio di Terracina dove un uomo e la sua ex compagna hanno avuto una violenta lite, sfociata per futili motivi e che ha allertato i passanti che, spaventati dalle possibili conseguenze, hanno allertato gli agenti del Commissariato di Terracina.

Quest’ultimi, immediatamente intervenuti, hanno individuato sul posto le persone segnalate, mentre continuavano animatamente a litigare. Una volta riportata la calma, gli agenti hanno accertato come gli stessi avevano avuto una relazione sentimentale, finita poco tempo fa in brusco modo e che l’uomo, 47enne originario di Terracina, era gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento con la donna, misura conseguente ad una denuncia per maltrattamenti in famiglia.

Per questo l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito di convalida. Alla donna, assistita da personale specializzato della Polizia di Stato, invece, sono state fornite delle precauzioni da adottare per evitare di essere esposta ad ulteriori vicende moleste.