Terracina, furto in casa sventato: 20enne arrestato, due complici in fuga

È finita con un arresto e una corsa al pronto soccorso una tentata rapina in un’abitazione di Terracina. Un ragazzo di 20 anni, residente a Napoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso dal proprietario di casa durante il colpo. Le due donne che erano con lui sono riuscite a fuggire e sono attualmente ricercate.

L’uomo, 54 anni, si è trovato i tre in casa e ha immediatamente allertato il 112. Prima dell’arrivo dei militari, ha affrontato e bloccato il giovane, che nel tentativo di divincolarsi lo ha colpito al volto con un pugno, procurandogli contusioni poi medicate al pronto soccorso.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato il 20enne, trovato in possesso di un cacciavite e una chiave inglese, sequestrati come possibili strumenti di scasso. Il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per domani.