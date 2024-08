Terracina, furto nella notte alla Todis di Via Appia

Nella notte a Terracina, il supermercato Todis di via Appia è stato teatro di un audace furto. Ignoti hanno utilizzato un mezzo pesante per sfondare l’ingresso del locale, riuscendo a penetrare all’interno e a portare via la cassaforte in un’azione fulminea, avvenuta nonostante il sistema d’allarme fosse attivato.

Il furto, che ha avuto luogo nelle prime ore del mattino, è stato così rapido e preciso che, a parte l’ingresso distrutto, non si sono registrati ulteriori danni all’interno del supermercato. Gli investigatori della polizia scientifica sono ora al lavoro per quantificare l’importo rubato e raccogliere eventuali tracce lasciate dai ladri.

La dinamica dell’accaduto fa pensare a una banda esperta, che ha studiato nei dettagli il colpo per ridurre al minimo i rischi di essere scoperta. Al momento, le indagini sono in corso per identificare i responsabili e recuperare il bottino sottratto.