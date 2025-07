Terracina, gelateria con registratore manomesso: evasi 600mila euro in quattro anni

Una gelateria del litorale pontino è finita al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Terracina dopo il riscontro di gravi irregolarità fiscali. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli intensificati dalla Guardia di Finanza di Latina, con particolare attenzione alle località a forte vocazione turistica nel periodo estivo.

Nel corso di un controllo ispettivo, le Fiamme Gialle hanno individuato un registratore telematico non conforme alla normativa, in quanto non collegato alla rete dell’Agenzia delle Entrate. Di fatto, gli scontrini rilasciati ai clienti – apparentemente regolari – non venivano trasmessi all’amministrazione finanziaria, eludendo così la registrazione dei corrispettivi.

A seguito dell’anomalia riscontrata, i Finanzieri hanno avviato una verifica fiscale approfondita nei confronti dell’attività commerciale. Dall’analisi della memoria del registratore di cassa, risultato manomesso, è emerso che nel quadriennio 2020-2024 sarebbero stati occultati ricavi per circa 600mila euro, mai dichiarati né comunicati all’Agenzia delle Entrate.