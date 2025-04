Linea Terracina-Priverno, Giannetti: “Percorso lungo, stiamo lavorando per la città”

A seguito dell’incontro tenutosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incentrato sulla messa in sicurezza di Monte Cucca e sulla possibile riattivazione della linea ferroviaria Terracina – Priverno Fossanova, il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire la posizione dell’amministrazione e rispondere ad alcune critiche emerse nei giorni successivi: “Quanto comunicato a seguito del tavolo che si è riunito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 aprile scorso per discutere della messa in sicurezza di Monte Cucca e valutare la riattivazione della linea Ferroviaria Terracina – Priverno Fossanova è la mera cronaca di quanto emerso nel corso dell’incontro”

“Non accetto lezioni di serietà – continua il sindaco – da chi evidentemente o è poco informato o strumentalizza questioni di enorme rilevanza per fini politici. Ritengo che sia dovere di un Sindaco fare tutto quello che è nelle proprie possibilità per la messa in sicurezza di un’area, quella di Monte Cucca, dove voglio ricordare che oltre a una linea ferroviaria insistono abitazioni e una strada molto trafficata”.

Il primo cittadino ha poi precisato che “per questa messa in sicurezza, come emerso dal tavolo, Anas si è già attivata con diversi sopralluoghi e procederà ai lavori, grazie anche ai fondi messi a disposizione dalla Regione e da Astral. A proposito di serietà, al tavolo in questione erano presenti i massimi rappresentanti degli attori coinvolti, dal Ministero ad Anas, dalla Regione ad Astral a RFI”.

Sul tema del ripristino della tratta ferroviaria, Giannetti ha ribadito il suo impegno e quello dell’intero comune: “Quanto alla possibilità di riattivare la linea ferroviaria, ricordo che non c’è alcuna campagna elettorale in corso, ma solo la voglia di fare qualcosa per la nostra città. Sono altri, probabilmente, che cercano di farsi luce sfruttando tematiche che stanno a cuore all’intera comunità. Sono stanco di speculazioni politiche o presunte tali. Non ho mai nascosto che la riattivazione della linea ferroviaria rappresenta probabilmente un sogno, in cui ho deciso di credere. È un percorso lungo e complicato, e l’esito non è affatto scontato, ma io sto cercando di fare tutto quanto in mio potere, è una responsabilità nei confronti di Terracina. È un mio dovere quanto meno provarci”.