Terracina, giovane coppia viene arrestata per spaccio

A Terracina una coppia di giovani rispettivamente 25 e 23 anni, dopo essere stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di vario tipo, sono stati tratti in arresto dagli agenti di polizia.

La pattuglia che ha eseguito l’arresto, era stata allertata dal parlare ad alta voce e con toni aggressivi proveniente da un condominio nel centro di Terracina. Dopo aver individuato l’appartamento, gli agenti effettuato un controllo hanno rinvenuto segni evidenti di una lite.

A seguito di un controllo più approfondito sono stati rinvenuti due panetti di hashish ed un involucro di cocaina per complessivi 200 grammi di sostanze stupefacente, seguite da alcune dosi già confezionate e pronte per essere cedute assieme al materiale usato per il confezionamento di singole dosi e una somma di denaro di provenienza ignora in un mobile di euro 2150,00.

I due giovani non hanno potuto giustificare con attività lavorative la somma di denaro posseduta, venendo così sottoposta a sequestro, come per la sostanza stupefacente e al materiale rinvenuto, in quanto ritenuto il complesso utilizzato alla funzione di spaccio.

Entrambi i ragazzi sono stati arrestati e collocati agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Latina.