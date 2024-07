Terracina, giro di vite del Comune contro la sosta di bici e motocicli

Nei prossimi giorni la Polizia Locale di Terracina intensificherà i controlli sul territorio con particolare attenzione alle biciclette, e anche ai motocicli, posteggiati impropriamente davanti agli accessi o sui marciapiedi in modo tale da creare intralcio alla circolazione pedonale. Un fenomeno che si amplifica durante la stagione estiva, come riscontrato durante i normali servizi e come evidenziato dalle numerose segnalazioni ricevute. Per questo la decisione del Comandante della Polizia Locale di Terracina, Mauro Renzi, di intensificare i controlli per il ripristino del decoro urbano e soprattutto per salvaguardare i pedoni, e in particolare le fasce più deboli, come gli anziani, i bambini e le persone con mobilità ridotta, che a causa della sosta selvaggia sono costretti talvolta a transitare sulla sede stradale mettendo in pericolo la propria incolumità.

«Il nostro appello a tutti i cittadini e a tutti i turisti è al rispetto delle regole e del buonsenso. Un rispetto necessario per la sicurezza e l’incolumità di tutti, e al tempo stesso per il decoro della nostra Città. Siamo consapevoli che è necessario aumentare il numero di stalli a disposizione per le biciclette in Città, con il posizionamento anche in altre aree. È in questa direzione che intendiamo lavorare, per promuovere e dare impulso alla mobilità sostenibile», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.