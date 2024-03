Terracina, gli studenti francesi in erasmus fanno visita al Comune

Alcuni studenti francesi, ospiti dell’IC Montessori di Terracina, stanno svolgendo insieme al Bildungszentrum di Weissacher Tal (Germania), un progetto Erasmus/eTwinning dal titolo “Your EU Roman Heritage”. A riceverli in Aula Consiliare il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Scolastiche Sara Norcia e l’Assessore alla Cultura, Turismo e Politiche Giovanili Alessandra Feudi. Il progetto prevede l’approfondimento di alcuni aspetti della cultura dell’antica Roma: dalla lingua all’architettura, dall’arte al cibo. In questi giorni l’IC Montessori ha accolto 12 studentesse e studenti francesi accompagnati da 2 docenti. Gli studenti sono stati ospitati dalle famiglie di 10 studenti dell’Istituto Montessori che hanno partecipato alle diverse attività programmate per il progetto: visita del centro storico e dell’area archeologica del Tempio di Giove, lezione di latino con il metodo natura e visita al Planetario presso il Liceo Da Vinci, laboratorio di cucina sul cibo nell’antica Roma presso l’Istituto Filosi, gita a Roma e attività artistiche e sportive legate al tema del progetto. Il programma è stato studiato per valorizzare non solo il patrimonio storico e artistico del territorio ma anche per creare una rete di contatti delle scuole perché gli studenti possano percepire una continuità nel loro percorso educativo.

«È importante consolidare la collaborazione con le scuole e le famiglie e aprire nuove forme di dialogo e di comunicazione basate su uno scambio continuo affinché si possa realmente parlare di una comunità educante. L’Erasmus è una grande opportunità per i giovani. L’intento è quello di formare una nuova generazione che sia in grado di affrontare le sfide attuali e future a favore dello sviluppo in ambito personale, sociale ed economico, come anche di formare le nuove generazioni a ragionare in chiave europea», ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Scolastiche Sara Norcia.

«È stato un grande piacere ricevere e conoscere questi studenti. La cultura ha un ruolo fondamentale, e per questo ritengo sia estremamente importante mettere a confronto le diverse culture e le diverse tradizioni. Questo progetto è una possibilità in più per i giovani di conoscere culture diverse, stringere nuove amicizie e ampliare le loro vedute. Dopo aver visitato la nostra Città spero che torneranno ancora», ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche Giovanili Alessandra Feudi.

«I progetti che favoriscono un confronto e uno scambio culturale sono sempre da sostenere, ancor più quando riguardano le giovani generazioni. Si tratta di occasioni importanti che consentono ai nostri ragazzi confrontarsi con altre realtà, e di far conoscere il nostro patrimonio di cultura e tradizioni agli altri giovani che vengono a trovarci. Una grande opportunità di crescita», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.