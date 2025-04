Terracina, gli trovano un arsenale nascosto sotto il solaio

Un’intercapedine sotto il solaio trasformata in un arsenale: è quanto hanno scoperto i Carabinieri durante una perquisizione a casa di un 53enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione abusiva di armi e ricettazione.

I militari della Compagnia di Terracina e del Nucleo Investigativo di Latina hanno trovato due fucili – di cui uno artigianale e rubato – e oltre 400 cartucce di vari calibri, tutte nascoste con cura.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Latina.

L’operazione si inserisce nei controlli rafforzati dei Carabinieri nella zona di Fondi, avviati dopo il maxi blitz antidroga dello scorso novembre che ha smantellato il clan “Del Vecchio-Lauretti”.