Terracina, grande successo per il Festival del Pescato Locale

Grande successo per il Festival del Pescato Locale – Terracina Blue: pescato e sostenibilità, che sabato e domenica ha animato il Parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con degustazioni, show cooking, laboratori e incontri dedicati al mare, alla pesca sostenibile e ai sapori del territorio. L’evento, organizzato dal Comune di Terracina, ha richiamato oltre tremila visitatori tra cittadini e turisti.

Le degustazioni, curate dalla Cooperativa Pescatori di Terracina – L’Officina del Mare insieme a produttori e aziende agricole locali, sono stati i momenti clou del Festival, senza dimenticare le “tavole rotonde” dedicate all’accessibilità del litorale, al turismo inclusivo e alla valorizzazione dei borghi marinari come motori di sviluppo sostenibile.

Spazio anche ai più piccoli, con circa 1.400 bambini coinvolti in attività educative e nella consegna di kit didattici dedicati alla scoperta del mare e del valore del pescato locale.

“È stata una bella soddisfazione vedere la grande risposta da parte di cittadini e di turisti che con entusiasmo e grande curiosità hanno partecipato a questa due giorni di eventi dedicati al nostro mare, alle nostre tradizioni e alla nostra storia. Un’occasione per valorizzare e condividere le nostre straordinarie ricchezze che sono indubbiamente un motivo di grande orgoglio per l’intero territorio, per farle conoscere e per conservare al tempo stesso la memoria delle nostre radici. Ringrazio tutti quelli che hanno dato il loro prezioso contributo per questo grande lavoro di rete che ha visto coinvolte associazioni, cooperative e imprese locali”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.