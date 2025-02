Terracina, i bambini protagonisti nella giornata ecologica “Puliamo insieme la nostra città”

I giovani del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi di Terracina lanciano l’iniziativa “Puliamo insieme la nostra città”, un progetto volto a sensibilizzare la comunità sulla tutela ambientale. L’iniziativa prevede la pulizia di un’area cittadina, con la collaborazione delle associazioni locali.

Il progetto vincitore, proposto dall’Istituto Comprensivo Milani, si concentrerà sulla pulizia e cura del parco di fronte alla scuola secondaria, con la raccolta dei rifiuti, la riparazione dei giochi e la piantumazione di fiori e alberi. Il Comune fornirà i materiali necessari e si occuperà delle riparazioni.

Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha dichiarato: “Sostenere le idee dei giovani è fondamentale per riflettere sul futuro della nostra città”. L’Assessore alle Politiche Scolastiche, Sara Norcia, ha aggiunto: “Complimenti ai bambini per l’impegno e la creatività nel progettare per la città”.

Il progetto si concluderà con un momento di valutazione e la creazione di un “patto” con gli studenti per la cura continua del parco.