Terracina: i carabinieri sequestrano un’arma clandestina, arrestato 42enne

Blitz dei carabinieri in un’officina meccanica di Terracina. I militari dell’aliquota operativa della compagnia locale, supportati dalle unità cinofile di Roma-Ponte Galeria, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto di 42 anni, accusato di detenzione di arma clandestina.

L’operazione è scattata a seguito di un’attività investigativa mirata. Durante la perquisizione del capannone in uso all’indagato, le forze dell’ordine hanno scoperto una carabina ad aria compressa pesantemente modificata.

All’arma erano state apportate alterazioni strutturali significative: Una canna artigianale e specifici congegni di scatto modificati.

Questi interventi hanno trasformato un’arma originariamente a bassa capacità offensiva in una vera e propria arma comune da sparo clandestina, risultata perfettamente funzionante. Nella stessa area, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche due bossoli già esplosi del medesimo calibro.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti balistici, volti a capire se l’arma sia stata utilizzata di recente.

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato scortato presso la propria abitazione, dove si trova attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.