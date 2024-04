Terracina, i volontari donano gli antiparassitari al canile comunale

Una donazione per gli ospiti del canile comunale di Terracina. L’Associazione Amici del Cane di Latina attraverso Paolo Manfrè di R.P.D. Ringrazio Prego Dono ha donato ai cani una consistente fornitura di antiparassitari, necessari per tutti gli ospiti. Una spesa importante che periodicamente il canile deve affrontare, e in questo modo le somme risparmiate grazie a questa donazione saranno utilizzate per altre necessità della struttura e soprattutto per il benessere dei cani.

“Un gesto di grande cuore che apprezziamo tantissimo, e ringrazio i volontari che hanno pensato di fare ai nostri cani un grande regalo. L’attività dei volontari è preziosa e necessaria, per questo nel capitolato del nuovo bando per la gestione del canile, con l’assegnazione alle battute finali, le abbiamo dato un ruolo importante perché ci aiuti a rendere la permanenza dei cani nella struttura la migliore possibile, e soprattutto la più breve possibile, perché ovviamente il nostro obiettivo è che il canile sia solo un luogo di passaggio. Voglio ringraziare anche i tantissimi volontari che ci scrivono offrendosi per partecipare alla cura dei nostri ospiti, e anticipo che stiamo lavorando al nuovo regolamento Comunale per il benessere e la tutela degli animali che ci consentirà, tra le tante cose, anche di disciplinare le attività dei volontari, su cui contiamo molto, all’interno della struttura. Siamo anche al lavoro per nuove campagne di sterilizzazione, che andranno a potenziare il servizio attualmente disponibile”, ha dichiarato l’Assessore alla Tutela degli Animali Sara Norcia.

Come ricordato dallo stesso Assessore, sul sito del Comune di Terracina è presente un’intera sezione costantemente aggiornata dedicata a tutti gli ospiti del Canile, come è presente anche una pagina Facebook per promuovere le adozioni, che resta l’obiettivo principale. La permanenza nel canile, come prevede il nuovo capitolato, garantisce un’alimentazione equilibrata, diversificata e adeguata alle caratteristiche dei singoli animali e alle diverse stagioni. Altro punto fermo è la valorizzazione della struttura grazie ad iniziative a valenza sociale e socioeducative, e ancora l’interazione e la collaborazione sia con le associazioni zoofile ed animaliste sia con il personale volontario, coinvolgendo i cittadini di ogni età e le scuole.

“Ringrazio l’Associazione Amici del Cane di Latina e R.P.D. Ringrazio Prego Dono per l’importante donazione. Una testimonianza in più di quanto i volontari e l’associazionismo siano da sostenere e valorizzare. E sicuramente saranno un grande supporto per aiutarci a migliorare i servizi che garantiscono il benessere dei nostri piccoli ospiti in una struttura che deve essere sempre di più un’eccellenza del nostro territorio. Con l’auspicio che i nostri amici trovino al più presto una famiglia”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.