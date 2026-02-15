Terracina, il 27 febbraio torna la Giornata dello Sport

Torna la Giornata dello Sport a Terracina, l’evento dedicato a tutti gli atleti della città che si sono distinti nel corso dell’anno trascorso per i loro meriti sportivi. L’appuntamento è per venerdì 27 febbraio presso il Complesso Monumentale di San Domenico a partire dalle ore 10. Su indirizzo dell’assessorato allo Sport e alla Cultura, infatti, la Giunta Comunale ha deliberato l’organizzazione della seconda edizione della Giornata dello Sport.

La giornata si aprirà con l’intervento delle ragazze e dei ragazzi del Servizio Civile Universale, ci saranno poi esibizioni sportive e momenti di spettacolo, e in conclusione la cerimonia di premiazione degli atleti.

“È una grande soddisfazione poter proporre la seconda edizione di questa Giornata dello Sport che non ha un valore puramente simbolico, ma vuole essere un sentito riconoscimento a tutte le società e gli atleti per il loro grandissimo impegno e spirito di sacrificio. Un grazie a loro perché tutto quello che fanno rappresenta un esempio e uno stimolo per la comunità intera. Lo sport è uno strumento necessario e i suoi valori sono fondamentali per la crescita dei nostri giovani e per la coesione dell’intera comunità, perché sono principi che formano cittadini consapevoli e responsabili”, ha dichiarato l’assessore allo Sport e alla Cultura, Alessandra Feudi.

“Questa giornata è un momento di orgoglio e di riconoscenza per la determinazione dimostrata dai tanti atleti e dalle tante associazioni che sono un vanto per la nostra comunità. Lo sport è fondamentale perché, come ripeto sempre, rende liberi: educa ad affrontare le sconfitte quanto le vittorie, unisce, abbatte le barriere e offre a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio talento. È nostro dovere promuovere lo sport, perché questo significa investire nel benessere, nella salute e nel futuro della nostra Città”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.