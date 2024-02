Terracina, il 35enne accusato di violenza su minore nega davanti al giudice

L’uomo di nazionalità romena, già agli arresti domiciliari per presunta violenza sessuale aggravata nei confronti della sua nipote dodicenne a Terracina, ha affrontato quest’oggi l’interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.

Il 35enne ha respinto categoricamente le accuse, sostenendo di non essere stato presente nell’abitazione quella sera e attribuendo le accuse a screzi familiari.

La denuncia è stata presentata otto mesi dopo l’incidente, poiché la giovane vittima aveva paura di non essere creduta. La difesa dell’uomo ha depositato un’istanza per la revoca della misura cautelare, mentre il gip valuterà la decisione in base al parere del pubblico ministero.