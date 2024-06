Terracina, il Colavolpe sarà pronto per la D: il sopralluogo della LND

Dopo un’attenta ispezione, il Fiduciario della Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato che lo Stadio Colavolpe si trova in buone condizioni e ha stabilito che bisognerà ottemperare a due sole prescrizioni vincolanti. La prima riguarda le dimensioni del campo, che dovrà passare dagli attuali 62 metri ai 64, quindi con un incremento di 2 metri. Le seconda prescrizione riguarda invece i 4 cancelli delle tifoserie che dovranno essere tinteggiate di giallo.

A breve verrà consegnato il verbale del sopralluogo, che ha rilevato l’idoneità e le due sole prescrizioni, e partiranno immediatamente i lavori perché il campo sia pronto per l’inizio del Campionato di Serie D.

“Siamo estremamente soddisfatti per il giudizio positivo espresso dal Fiduciario della Lega Nazionale Dilettanti. Da parte dell’Amministrazione continuiamo a fare ogni passo necessario per stare accanto alla Squadra di Calcio della nostra Città. Il nostro impegno prosegue per favorire lo sport in ogni sua forma”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi.

“Un altro tassello importante che va ad aggiungersi al percorso che stiamo facendo per promuovere lo sport e per sostenere le squadre della nostra Città. Da subito la nostra Amministrazione ha lavorato per garantire le condizioni di sicurezza ma anche una maggiore fruizione dell’impianto, e per questo abbiamo programmato tutti i lavori che saranno necessari”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.