Terracina, il corso da Sommelier dell’olio extravergine

Partirà lunedì 29 novembre il Corso di Sommelier dell’Olio Extravergine di Oliva organizzato dall’AISO (Associazione Italiana Sommelier dell’olio) presso la nuovissima struttura del Frantoio Quattrociocchi di Terracina. Il corso tende a soddisfare le esigenze del consumatore per una scelta più consapevole e di qualità, ad ampliare le conoscenze di chi è appassionato, ad arricchire le professionalità e a creare un nuovo mestiere: quello, appunto, del sommelier dell’olio.

Il corso, tenuto da prestigiosi e preparatissimi docenti, sarà articolato in 14 incontri settimanali di due ore e mezza e toccherà temi che andranno dalle tecniche di coltivazione ai sistemi di produzione tradizionali e moderni, dallo studio delle principali cultivar del nostro Paese all’abbinamento cibo-olio, dalle regole di conservazione e dalle tecniche di cottura all’aspetto salutistico.

Dal punto di vista pratico, centrali saranno le esercitazioni che partiranno da un “recupero” e potenziamento dell’olfatto e del gusto per poter riconoscere eventuali difetti di un olio e, grazie alla tecnica di assaggio, si arriverà non solo a degustare un olio descrivendone i profumi e i sapori ma anche a trovare per un determinato cibo il suo olio.

In ogni lezione, quindi, ci sarà un incontro sensoriale con almeno 6 oli diversi e, alcuni di questi, saranno “accompagnati” e presentati dagli stessi produttori di fama nazionale e internazionale. La visita ad un’azienda permetterà di vivere il luogo di nascita dell’olio, di conoscere il mestiere del frantoiano e comprenderne l’importanza.

Una cena didattica di abbinamento cibo/olio sarà l’ultima lezione prima dell’esame finale e nasce così un nuovo sommelier dell’olio, fine conoscitore delle mille sfumature che un olio può dare alle pietanze, ma soprattutto nasce una persona che finalmente non pensa più davanti agli scaffali di un supermercato che un olio vale l’altro prendendo la bottiglia più economica ma è in grado di scegliere liberamente, con intelligenza, animata da un sano spirito critico.