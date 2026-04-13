Terracina: il forte vento spezza gli ormeggi della “Maria Maddalena”

Ore di apprensione al porto di Terracina a causa del forte vento che sta sferzando il litorale. La motonave “Maria Maddalena”, storico traghetto della flotta Laziomar ormai in disuso, ha rotto gli ormeggi finendo fuori controllo e bloccando, di fatto, le attività del porto.

Le cime dell’imbarcazione, logorate dal tempo e dalla lunga sosta in banchina, non hanno retto alle violente raffiche di queste ore. Una volta libera, la nave si è intraversata, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato della Guardia Costiera di Terracina.

I militari, coordinati dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Vincenzo Viola, sono al lavoro per tentare di riportare il traghetto in sicurezza. Tuttavia, le proibitive condizioni del mare rendono le operazioni estremamente complesse:

“Al momento è possibile operare solo via terra,” ha dichiarato il Comandante Viola, “L’obiettivo è tentare un nuovo ancoraggio dell’imbarcazione per stabilizzarla.”