Terracina, il nuovo allenatore sarà il pontino Mario Somma

Il Terracina Calcio ha ufficialmente scelto Mario Somma come nuovo allenatore per la stagione 2024-2025. Dopo la promozione in Serie D ottenuta all’ultima giornata del campionato di Eccellenza laziale, il club biancazzurro si prepara con entusiasmo alla nuova annata.

Il Terracina ha vinto il girone B dell’Eccellenza laziale, superando l’UniPomezia di un solo punto, totalizzando 71 punti contro i 70 dell’avversaria. La promozione è stata celebrata con grande entusiasmo e determinazione a consolidare la propria posizione in Serie D. Dopo aver completato l’iscrizione al prossimo campionato, il club sta lavorando per presentarsi al meglio alla nuova stagione.

Nei giorni scorsi, il capitano Massimiliano Carlini, con esperienze in Serie A, è stato confermato come uno dei protagonisti chiave della squadra. Oltre alla conferma di Carlini, il Terracina ha ufficializzato l’arrivo di Piergiuseppe Sapio come nuovo direttore sportivo. Nonostante la giovane età, classe ’92, Sapio vanta esperienze significative con club come Ascoli, Venezia e Taranto.

L’annuncio di Mario Somma è stato fatto durante una conferenza stampa dal nuovo direttore sportivo Sapio, che ha sottolineato l’importanza dell’esperienza e del metodo di lavoro del nuovo tecnico. “Abbiamo già scelto il tecnico, che sarà Mario Somma. L’avevo già scelto anche quando ero direttore sportivo a Foggia. Per quello che è il suo modo di lavorare e per quello che può dare ai giovani sarà un valore aggiunto,” ha dichiarato Sapio.

Mario Somma, classe 1963, ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 1997 con la Pro Cisterna. Non è la prima volta che Somma siede sulla panchina del Terracina: aveva già allenato la squadra nella stagione 1998-1999. La sua carriera include esperienze con club importanti come Arezzo, Brescia, Latina, ed Empoli, con il quale ha ottenuto una promozione in Serie A. L’ultima esperienza di Somma è stata con il Foggia, dove ha allenato per sei partite nella stagione 2022-2023.

Con l’arrivo di Somma, il Terracina punta a costruire una squadra competitiva che possa consolidarsi in Serie D.