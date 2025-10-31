Terracina, il sindaco Giannetti firma la revoca dell’assessore Norcia

Si apre una nuova fase di tensione politica a Terracina. Il Sindaco Francesco Giannetti ha firmato il decreto di revoca dell’assessore Sara Norcia, atto che è stato pubblicato nelle scorse ore sull’Albo pretorio del Comune.
La decisione arriva dopo le pressioni del gruppo consiliare della Lega, che nei giorni scorsi aveva formalmente chiesto la rimozione di Norcia dalla Giunta. La revoca apre ora una crisi di maggioranza che rischia di modificare gli equilibri interni all’amministrazione Giannetti.
Nelle prossime ore potrebbe tenersi un confronto politico tra le forze che sostengono il Sindaco per valutare la tenuta della coalizione e delineare i prossimi passi.