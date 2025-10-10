Terracina, il sindaco Giannetti revoca le deleghe a tutti gli assessori

Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha deciso di revocare le deleghe a tutti gli assessori in carica, mantenendo soltanto la nomina di Claudio De Felice come vicesindaco.

La decisione, formalizzata nel pomeriggio di ieri con un decreto ufficiale in seguito al mancato consiglio comunale, segna un passaggio politico delicato per l’amministrazione comunale. L’obiettivo, spiega Giannetti, è quello di “riorganizzare l’azione amministrativa, rendendola più veloce, mirata e concentrata sulle priorità non più procrastinabili per la città”.

Nel documento firmato dal primo cittadino si parla di “un processo di verifica all’interno delle forze politiche” che deve avvenire “scevro da ogni posizione personalistica”. Gli assessori uscenti sono stati ringraziati per il lavoro svolto e invitati a fornire supporto durante questa fase di transizione.

“Terracina ha bisogno di coesione e di un impegno comune per dare risposte concrete ai cittadini – ha dichiarato Giannetti –. Questo è un momento di ripartenza, per riallineare le priorità e proseguire con rinnovata determinazione, come abbiamo fatto dal primo giorno, con responsabilità e trasparenza.”

Con questa mossa, il sindaco punta a un rimpasto che possa rilanciare l’attività amministrativa dopo settimane di tensioni interne e discussioni politiche in maggioranza.