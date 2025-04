Terracina, il tempio di Giove dipinto sui barattoli della Nutella

Il Tempio di Giove Anxur di Terracina approda sui barattoli della Nutella nell’ambito della campagna “Buongiorno”, realizzata in collaborazione con ENIT per promuovere i luoghi più iconici d’Italia. Per il Lazio, la scelta è ricaduta proprio sul celebre sito archeologico affacciato sul mare, simbolo della città e meta di grande fascino.

L’immagine delle sue inconfondibili arcate campeggia sull’edizione limitata del celebre vasetto, che sarà distribuito in tutta Italia e accompagnato da campagne pubblicitarie e social. Sul sito ufficiale di Nutella è possibile anche approfondire la storia del Tempio, tradizionalmente associato a Giove ma, secondo alcuni studiosi, dedicato a Venere Obsequens.

“Si tratta di un più che gradito omaggio e certamente una bella vetrina per la nostra Città, che dimostra ancora una volta il valore innegabile dei suoi tesori. Siamo contenti che in questa campagna sia stata scelta Terracina, e che l’immagine del nostro Tempio sul vasetto finirà sicuramente nelle case di milioni di italiani”, hanno dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti e l’Assessore al Turismo e alla Cultura Alessandra Feudi.