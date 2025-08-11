Terracina, in 200 alla Camminata per la Pace: soliderietà per la Palestina

Sono state circa 200 le persone che hanno partecipato alla Camminata per la Pace organizzata dal Comitato Civico per la Pace di Terracina. Partendo dalla Pineta Falcone Borsellino e arrivando alla Torre del Sole, i partecipanti hanno portato un drappo rosso lungo 30 metri con la scritta “Stop al massacro a Gaza”, in solidarietà con la popolazione palestinese della Striscia di Gaza.

Tanti i cittadini che hanno preso parte alle camminata, di diverse provenienze e religioni, con il sostegno di stabilimenti balneari lungo il percorso e l’applauso di bagnanti e residenti. Il Comitato ha espresso riconoscenza anche al Commissariato di Terracina, che ha garantito l’autorizzazione e la sicurezza dell’evento, e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione nei giorni precedenti.