Terracina, in auto con attrezzi per lo scasso: nei guai in due

Un 63enne e un 57enne, entrambi volti noti alle forze dell’ordine e residenti nell’area dei Castelli Romani, sono stati sorpresi nei territori di Terracina dai militari del Nucleo Radiomobile con a bordo dell’auto l’ingiustificato possesso di attrezzi dediti allo scasso.

I due, sono stati denunciati alla Procura di Latina e nei loro confronti, in considerazione del luogo in cui si trovavano e delle censure a loro carico è stato eseguito il Foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno per tre anni nel Comune di Terracina.