Terracina, in casa una bici rubata e arnesi da scasso: denuncia

Una bicicletta rubata in un residence e diversi arnesi da scasso nascosti nella disponibilità di un uomo di 57 anni di San Felice Circeo. È quanto hanno scoperto i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina, che lo hanno denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti per effrazioni.

L’indagine è scattata dopo la denuncia di un 67enne romano, che aveva subito il furto della propria bici nel pomeriggio precedente. Le verifiche hanno portato dritto al 57enne, trovato in possesso del mezzo poi restituito al legittimo proprietario.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto anche vari attrezzi usati solitamente per scassinare, immediatamente sequestrati.

L’uomo dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria.