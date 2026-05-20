Terracina, in Daniele Giuncato il futuro dell’Azienda Speciale

L’Azienda Speciale Terracina ha individuato nel dottor Daniele Giuncato la figura del reggente che guiderà temporaneamente l’ente per garantire la continuità dei servizi dopo le dimissioni del vice direttore Rossetti e la rinuncia della vincitrice del bando per il ruolo di direttore.

Ad annunciarlo è stato il presidente del CdA Stefano Favali, spiegando che la scelta è avvenuta nel rispetto dello Statuto e che, parallelamente, verranno avviate sia la manifestazione d’interesse per un direttore provvisorio sia la procedura pubblica per la nomina del direttore definitivo.

Favali ha parlato di una fase delicata legata anche a vicende della precedente gestione, sottolineando però che i servizi continuano a essere regolarmente garantiti.

Sul tema è intervenuta anche l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Rossi, che ha ribadito la fiducia nel CdA e chiarito come l’ipotesi di commissariamento avanzata da alcuni non rappresenterebbe una soluzione, perché prevista solo per sostituire il consiglio d’amministrazione e non la figura del direttore.

Sostegno al percorso intrapreso anche dal sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, che ha parlato di un lavoro portato avanti “tra difficoltà e strumentalizzazioni” con l’obiettivo di risanare l’Azienda Speciale e rafforzarne il ruolo sul territorio.