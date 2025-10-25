Terracina, in manette un pusher 17enne fermato con 75 grammi di droga

Un giovane di Fondi classe 2007 è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti dal Questore di Latina per contrastare la criminalità diffusa e il traffico di droga.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Terracina, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno fermato un’auto con a bordo due ragazzi che, alla vista della pattuglia, hanno mostrato segni di nervosismo. La perquisizione ha permesso di rinvenire alcune dosi di hashish già pronte per la vendita e un ulteriore quantitativo all’interno del veicolo.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un panetto di hashish da oltre 58 grammi, un bilancino di precisione, un coltello con residui di droga e materiale per il confezionamento. In totale, sono stati sequestrati circa 75 grammi di stupefacente. Il 17enne è stato arrestato mentre, il secondo giovane, trovato con una somma di denaro di origine da verificare, è stato denunciato per ulteriori accertamenti.