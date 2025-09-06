Terracina, in strada con un’accetta: arrestato dopo l’aggressione a due ragazzi

Notte di paura a Terracina, dove due giovani in bicicletta sono stati raggiunti e aggrediti da un uomo in motorino armato di accetta. La scena, che inizialmente era stata segnalata come un incidente stradale al numero di emergenza, si è rivelata essere un episodio di violenza gravissima.

All’arrivo degli agenti, uno dei ragazzi era a terra, in una pozza di sangue, colpito duramente al capo e in condizioni critiche. L’altro, ferito ma cosciente, ha raccontato che lui e l’amico non erano caduti per un incidente, bensì vittime di un’aggressione improvvisa.

Il ferito più grave è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Poco dopo, al commissariato, si è presentato un uomo che ha dichiarato di essere il responsabile, motivando il gesto come reazione a presunti comportamenti persecutori della vittima nei confronti di sua figlia.

Le indagini, supportate dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno confermato il quadro: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.