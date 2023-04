Terracina, inaugurato il point elettorale di Francesco Giannetti

In tanti hanno partecipato ieri, nonostante la pioggia, all’ inaugurazione del point elettorale del candidato a sindaco di Terracina Francesco Giannetti. Alla presenza di cittadini, candidati ed esponenti politici di tutti i partiti della coalizione di centrodestra che, unita, sostiene il candidato a sindaco, Francesco Giannetti ha tagliato il nastro dell’ex edicola Bizzarri in via Roma, nel cuore di Terracina, e ha brindato con tutti.

“È un luogo aperto a tutta la città e per la nostra città. Non è soltanto un infopoint dove poter raccogliere il materiale elettorale, per questo ci ho tenuto a mettere in evidenza le immagini anche storiche delle bellezze e dei tesori della nostra Terracina. Mi piace pensarlo infatti come un luogo di confronto per spiegare le mie idee, un vero e proprio presidio che sarà aperto tutti i giorni per accogliere e raccogliere tutte le proposte e le istanze dei cittadini per far ripartire, insieme, la nostra città”, ha commentato il candidato a sindaco Francesco Giannetti.