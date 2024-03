Terracina, inaugurato il sentiero Natura “La Cattedrale di Camposoriano”

Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’assessore allo Sport, alla Cultura e al Turismo Alessandra Feudi hanno preso parte ieri alla cerimonia di inaugurazione del sentiero natura “La Cattedrale di Camposoriano” nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Questo percorso offre uno sguardo privilegiato su uno degli angoli più straordinari del Parco, noto per il fenomeno carsico e gli imponenti “hum”, monoliti carsici che si ergono come sculture naturali, con la Rava di San Domenico, nota come Cattedrale, come simbolo indiscusso.

Il sentiero, dedicato ad escursionisti di tutti i livelli, è di circa 400 metri ed è accessibile a persone con difficoltà motorie o su sedia a rotelle, grazie al pavimento in battuto e ai 10 punti di sosta. Inoltre, sono state previste soluzioni per la fruizione da parte di persone non vedenti o con ridotta capacità visiva, come un corrimano lungo tutto il percorso e pannelli tattili con scritte in Braille.

Il Sindaco Giannetti ha invitato tutti a visitare questo sentiero unico, progettato per coinvolgere tutti i sensi in un angolo straordinario di natura. Ha ringraziato l’Ente Parco e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, valorizzando e rendendo accessibile questo gioiello naturalistico.

Anche l’Assessore Feudi ha espresso gratitudine per l’Ente Parco per aver reso possibile questo sentiero inclusivo, che arricchisce l’offerta culturale e turistica della città di Terracina.