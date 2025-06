Terracina, incidente e fuga dall’ospedale: 42enne trovato positivo a cocaina e alcol

Aveva provocato un incidente stradale, poi, una volta in ospedale, ha tentato di scappare per evitare i controlli. Ma la sua fuga è durata poco. È finito nei guai un uomo di 42 anni, residente a Terracina, denunciato dalla Polizia di Stato per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato con uno scontro tra due auto, in cui lo stesso uomo era alla guida di uno dei veicoli coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le volanti del Commissariato, che hanno coordinato i soccorsi e disposto il trasferimento dei conducenti al pronto soccorso per accertamenti medici e tossicologici.

Ma, una volta arrivato in ospedale, il 42enne ha cercato di allontanarsi nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Un comportamento che non è sfuggito agli agenti, i quali lo hanno rintracciato poco dopo e sottoposto comunque ai test previsti. Gli esami hanno confermato quanto sospettato: l’uomo aveva assunto cocaina ed era anche positivo all’alcol.

Alla luce dei risultati, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il contestuale ritiro della patente. Proseguono le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.