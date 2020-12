Terracina, incidente mortale sulla Pontina: ciclista investito da un’auto

Un ciclista è stato investito e ucciso questa mattina a Terracina. L’uomo stava viaggiando sulla Pontina verso le 7.30 quando all’improvviso è stato travolto da un’auto, una Ford, al chilometro 97,600.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto per il malcapitato non c’era più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri di Terracina che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

E’ intervenuto anche il personale Anas, per la viabilità.