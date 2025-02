Terracina, iniziati i lavori per il rifacimento della Migliara 56

Sono iniziati oggi i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Migliara 56 e parte di via Lungo Sisto a Terracina. Si tratta di alcuni dei lavori previsti nell’accordo quadro relativo agli interventi di manutenzione, pronto intervento e messa in sicurezza delle strade comunali e relative pertinenze.

Sul territorio urbano di Terracina intanto si stanno portando avanti i lavori dei sottoservizi. Interventi che è necessario terminare prima di poter procedere con il rifacimento del manto stradale.

«Per i lavori che sono appena partiti ci sarà qualche disagio alla viabilità, ma siamo sicuri che alla fine saranno ripristinate le condizioni di sicurezza dovute e necessarie. Per quanto riguarda le strade urbane, abbiamo cercato di ottimizzare e programmare gli interventi con le società che stanno effettuando i lavori dei sottoservizi, in particolare la rete elettrica e l’installazione della fibra, al termine dei quali potremo intervenire con il rifacimento del manto stradale. Una programmazione che richiede la pazienza dei cittadini, che ringraziamo, ma riteniamo necessaria per evitare un doppio e inutile intervento», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici di Terracina Claudio De Felice.