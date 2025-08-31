Terracina, investe un ciclista e fugge: denunciato

Un 66enne di Terracina è stato denunciato dai carabinieri poiché ritenuto responsabile di aver investito un ciclista e di essersi allontanato senza prestare soccorso. Con lui nei guai anche una donna di 65 anni, accusata di aver tentato di depistare le indagini con false dichiarazioni. L’episodio risale al 14 agosto scorso, quando l’automobilista, alla guida di una vettura, avrebbe travolto un uomo in bicicletta, provocandogli delle lievi lesioni. Invece di fermarsi per prestare aiuto, il conducente si sarebbe dato alla fuga.

La vittima, dopo aver presentato querela, ha consentito l’avvio delle indagini dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina. Attraverso l’analisi delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica e a risalire al veicolo coinvolto. Durante gli accertamenti, la proprietaria dell’auto, una donna di 65 anni, avrebbe cercato di sviare i carabinieri fornendo dichiarazioni non veritiere, nel tentativo di coprire il reale conducente. Al termine delle verifiche, i militari hanno denunciato l’uomo per lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso, mentre la donna dovrà rispondere del reato di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale.