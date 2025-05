Terracina, iracheno ricercato per violenza e rapina: arrestato

La Polizia di Stato ha posto fine alla fuga di un cittadino iracheno condannato per violenza sessuale e rapina in concorso ai danni di una donna italiana. L’uomo, latitante da anni, è stato estradato dalla Svezia ed è atterrato il 27 maggio 2025 all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato immediatamente preso in consegna dalle forze dell’ordine.

I fatti risalgono al luglio 2019, quando, a seguito di una rapida indagine condotta dal Commissariato di Terracina, l’uomo fu individuato come il presunto autore del grave episodio e sottoposto a fermo. Le successive indagini e il processo ne hanno confermato le responsabilità: nel marzo 2021 la Corte d’Appello di Roma lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Tuttavia, poco prima della sentenza definitiva, l’uomo si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce sul territorio nazionale. Le ricerche, estese anche all’estero attraverso i canali di cooperazione internazionale, hanno portato al suo rintraccio in Svezia nel giugno 2023, grazie all’intervento delle autorità locali.

A seguito dell’individuazione è stato emesso un mandato di arresto europeo e, completate le procedure previste dalla giustizia svedese, si è giunti alla sua estradizione in Italia. Scortato dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Viterbo per l’espiazione della pena.