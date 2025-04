Terracina, isola ecologica: approvato il progetto

È stato approvato dal Consiglio Comunale il progetto per la realizzazione di una nuova Isola Ecologica a Terracina, che sorgerà al km 7+500 della strada provinciale in via San Felice Circeo. L’intervento si aggiungerà ai centri già attivi in via Pantani da Basso, a Borgo Hermada, e in via Morelle, rafforzando il sistema cittadino di raccolta differenziata.

Illustrato in Aula dall’assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice, il progetto aveva già affrontato un primo passaggio in Consiglio, dove erano state richieste modifiche: trasformazione della destinazione urbanistica da “Zona a Servizi” a “Zona a Servizi Vari”, estensione della zona “F2 – Servizi Vari” all’intero lotto interessato, e l’introduzione di schermature per tutelare i residenti. Le modifiche sono state recepite e approvate all’unanimità dalla Commissione Consiliare Congiunta IV-V-VII.

Non sono mancate però le tensioni politiche in Aula: tutta l’opposizione, ad eccezione del Consigliere Gabriele Subiaco, ha lasciato i lavori cercando di far cadere il numero legale.

«Si tratta di un passo importante nell’ottica del potenziamento della raccolta differenziata e della prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. Stupisce come l’intera minoranza, ad eccezione del solo Consigliere Gabriele Subiaco, che si ringrazia per il senso di responsabilità dimostrato, abbia deciso di abbandonare l’aula nel tentativo di far cadere il numero legale necessario per l’approvazione, comunque avvenuta», hanno dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti e il Vicesindaco Claudio De Felice.

Con l’approvazione del progetto e della variante urbanistica, il Comune fa un passo in avanti concreto verso un sistema di gestione dei rifiuti più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.