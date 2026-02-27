Terracina istituisce il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Terracina avrà ufficialmente il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza. Il Consiglio Comunale riunito oggi ha approvato all’unanimità dei presenti il Regolamento per la disciplina della nuova figura istituzionale dedicata alla tutela dei diritti dei minori, già licenziato con voto unanime dalla Commissione Congiunta I e VI.

L’Ufficio del Garante nasce come spazio neutrale di ascolto e confronto, con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra tutti i soggetti che operano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza e promuovere una visione condivisa delle politiche dedicate ai più giovani. La figura opererà in piena autonomia e indipendenza, coordinando la propria attività con il Garante nazionale e quello regionale.

Tra i compiti principali rientrano la vigilanza sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo a livello cittadino, la promozione di iniziative per diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e il sostegno alla partecipazione attiva dei minori nella vita sociale della comunità. Il Garante potrà inoltre segnalare all’Autorità giudiziaria eventuali situazioni di presunta violazione dei diritti dei minori o casi di discriminazione che necessitino di approfondimenti, collaborando con le istituzioni competenti per garantire pari opportunità di accesso ai diritti.

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito e con funzione onoraria. Il Garante verrà scelto tramite avviso pubblico tra figure con comprovata esperienza nei settori giuridico, psicologico, sociale o pedagogico e sarà nominato dal Consiglio Comunale.

“Dal mio insediamento ho iniziato subito a lavorare a questo regolamento insieme agli uffici, che ringrazio per il lavoro svolto. Un atto davvero importante che rafforza in modo concreto l’impegno della nostra comunità nella tutela dei diritti dei più giovani. Il nostro Comune si dota così di uno strumento fondamentale per promuovere, ascoltare e difendere i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, un passo avanti verso una Città più giusta e capace di mettere al centro le nuove generazioni. Come Assessore ai Servizi Sociali sono estremamente soddisfatta che le Commissioni prima e il Consiglio Comunale ora abbiano approvato all’unanimità questo regolamento, riconoscendone il valore. Il nostro impegno continuerà con determinazione perché i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non restino solo principi scritti, ma diventino pratica quotidiana nelle politiche e nelle scelte della nostra Amministrazione”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Rossi.

“Una notizia importante per la nostra comunità, un traguardo significativo frutto di un lavoro attento e condiviso che mette al centro i diritti, il benessere e le opportunità delle bambine, dei bambini e degli adolescenti del nostro territorio. Tanti, troppi i fatti dolorosi che coinvolgono i nostri ragazzi, e sui quali tutti noi come comunità abbiamo il dovere di intervenire. Questo è un passo nel nostro percorso che prosegue, perché una comunità che tutela i suoi bambini e i suoi ragazzi è una comunità che costruisce il proprio futuro”, ha dichiarato il sindaco di Terracina Francesco Giannetti.