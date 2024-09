Terracina, la carica di Palo: “Salvarsi ad ogni costo”

In un’intervista rilasciata a Seried24.com, l’allenatore del Terracina Calcio, Antonio Palo, ha commentato l’inizio di stagione dei tigrotti, reduci da due pareggi contro Gelbison e Sarnese. La formazione terracinese ha iniziato con netto ritardo la preparazione, superati i fantasmi di una potenziale mancata iscrizione alla quarta serie.

Nonostante ciò, lo scetticismo della piazza verso il nuovo progetto era lampante. Terracina che annovera tra le sue fila, la rosa più giovane del Girone G, raggruppamento che i biancocelesti condividono con Anzio, Trastevere, Cassino, Guidonia Montecelio e Real Monterotondo.

“Ho un gruppo che mi segue, attento e con tanta voglia di migliorare insieme. Abbiamo sposato questa avventura e sto cercando di instillare in loro il senso del sacrificio. Partiamo con un bell’handicap: il ritardo. Siamo un cantiere aperto, ma dobbiamo lavorare, correre e affrontare tutto con determinazione.”

Un ritardo importante, un ritardo e un inesperienza che però non spaventano affatto Palo, affermando di avere giocatori intelligenti, notevolmente dotati di rapido apprendimento: “Questo handicap deve essere trasformato in un’opportunità, con tanto entusiasmo. I giovani apprendono velocemente, vogliono subito fare bene. La loro freschezza è un vantaggio, anche se l’inesperienza può essere uno svantaggio. Se mancano i risultati, può essere difficile, ma dobbiamo divertirci, perché facciamo il lavoro più bello del mondo. Dobbiamo sfruttare la loro freschezza e correre più degli altri.”

Prossima sfida che vedrà i padroni di casa, lontano dal “Mario Colavolpe”. I “Tigrotti” infatti subiranno un “addio” forzato dall’impianto casalingo. I tifosi però hanno accolto il cambio piacevolmente. Non pesano i km? No, se si va a giocare al “Bartolani”, teatro della promozione in Serie D del Maggio scorso: “Ora ci aspetta una delle gare più difficili, contro una squadra alla nostra portata, ma dobbiamo affrontarla come se fosse la gara salvezza.“

Il Terracina affronterà infatti il Latte Dolce Sassari in ciò che sarà un crocevia salvezza anticipato.