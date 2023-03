Terracina, la Guardia Costiera sequestra Il Sombrero

E’ finito sotto sequestro lo stabilimento balneare “Il Sombrero” a Terracina, già raggiunto dalla stessa misura nel febbraio 2022. Ad apporre i sigilli gli uomini della Guardia Costiera: “Ulteriori approfondimenti investigativi messi in atto dalla Guardia Costiera, suffragati anche da una consulenza tecnica specifica su incarico del pm Miliano, hanno evidenziato l’illegittimità dei titoli rilasciati dall’Amministrazione comunale e dunque l’irregolare realizzazione delle strutture che in luogo di essere si presentano come una costruzione stabile e permanente in violazione dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi e pianificazione del demanio marittimo. Peraltro la struttura, così come venne realizzata, vìola i vincoli del vigente piano paesaggistico perché ostacola la libera visuale del mare”.