Terracina, la Polizia di Stato all’Istituto Filosi Bianchini: studenti a lezione di legalità

La Polizia di Stato continua il suo percorso di sensibilizzazione nelle scuole della provincia di Latina, con incontri dedicati all’educazione alla legalità e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Terracina hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “Filosi Bianchini”, nell’ambito di un progetto promosso dalla Questura di Latina.

L’incontro è stato un’occasione di dialogo e confronto sui rischi legati a comportamenti violenti, discriminatori o offensivi, sempre più diffusi anche online, e sulle conseguenze giuridiche e psicologiche che possono derivarne.

Attraverso esempi concreti e testimonianze, i poliziotti hanno aiutato i ragazzi a riconoscere i segnali del bullismo e a comprendere l’importanza del rispetto reciproco e della responsabilità digitale.