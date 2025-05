Terracina, la Speranza passa dalla Lega al Gruppo Misto: “Solo un grazie”

La consigliera Anna Maria Speranza in quota Lega alle elezioni ammistrative di Terracina nel 2023, passa al Gruppo Misto. Nessun rancore, ma solo un “Grazie”. In questa nota la Speranza spiega la sua scelta.

“Oggi è un giorno, che più degli altri, sa di impegno e di rispetto. Impegno

per il territorio e rispetto per i cittadini, per l’elettorato e per me stessa. Rendo noto ufficialmente il mio passaggio nel Gruppo Consiliare Misto del

Comune di Terracina. Questa decisione non è frutto di impulsività, né tantomeno dettata da ripicche o personalismi. Al contrario, si tratta di una scelta ponderata, maturata nel tempo, frutto di una profonda riflessione sul percorso politico intrapreso e sugli obiettivi che intendo perseguire per il bene della nostra città.

Tre mesi fa ho rassegnato le dimissioni da segretario della Lega di Terracina, dopo un periodo di valutazioni personali e politiche che mi hanno portata, oggi, a compiere un ulteriore passo nel mio cammino istituzionale.

Lascio il gruppo consiliare della Lega con rispetto e senza alcun rancore, mantenendo saldo il mio impegno verso i cittadini che mi hanno eletta nel 2023. Il mio desiderio non è mai cambiato: continuare a lavorare con dedizione, studio e presenza per una politica che metta al centro il territorio, rispondendo con concretezza alle esigenze della comunità.

Nel Gruppo Misto continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con la massima

responsabilità, libertà di pensiero e coerenza, certa che il confronto e la pluralità siano strumenti fondamentali per una buona amministrazione.

Ringrazio tutti coloro che, in questi anni, hanno condiviso con me idee, battaglie e progetti. Da oggi proseguo con rinnovata determinazione il mio impegno civico e politico”.