Terracina, Lab DFG: domani il libro di Alexa Pantanella

Nuovo incontro con gli autori della Lab DFG, domani a Terracina, alle 18.30, presso il ristorante Futura, in via Fratelli Rosselli 33, si terrà la presentazione del libro di Alexa Pantanella, intitolato “Ben Detto”.

Questo libro è un’analisi approfondita del linguaggio, di come può influenzare chi ci ascolta in base al modo in cui viene utilizzato. L’autrice, come riporta in copertina, definisce il suo libro “Un’immersione nel modo in cui usiamo il linguaggio e una guida su come renderlo più consapevole e rispettoso”.

La Descrizione: Quanto siamo realmente consapevoli di come utilizziamo il linguaggio nel nostro quotidiano? E se con le nostre parole, domande, complimenti, battute, facessimo sentire le persone intorno a noi meno ascoltate, rispettate, incluse, di quanto immaginiamo?

Ben detto vuole favorire una sorta di “risveglio” nel modo in cui utilizziamo il linguaggio, nelle tante attività che svolgiamo nel quotidiano: riunioni o scambi di lavoro, conversazioni informali, battute amicali, etc.

L’obiettivo è mostrare, in modo fattuale e concreto, gli effetti che un linguaggio poco consapevole può produrre, sottolineando i benefici, anche immediati, che un uso più inclusivo del linguaggio può portare. Non solo verso chi lo riceve, ma anche per chi lo utilizza.

Le situazioni e i temi trattati sono diversi. Si parte dal linguaggio riferito all’età, per poi affrontare casistiche reali legate alla disabilità, al genere, all’identità di genere e all’interculturalità.

Si chiude con qualche consiglio su come tenersi in allenamento, così da evitare di abbassare la guardia sul proprio linguaggio.